2019-06-19T10:35:54+03:00
Общество

Конгресс-центре в Екатеринбурге протестируют выставкой делового туризма

В конце июня здесь соберутся агентства и корпоративные заказчики со всего мира
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"
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Только что сданному в эксплуатацию екатеринбургскому Конгресс-центру устроят тест-драйв. Проверкой на прочность станет проведение здесь Всероссийского Дня MICE’2019 - области делового туризма, связанной с организацией корпоративных мероприятий.

Встреча запланирована на 27-29 июня и соберет более 100 представителей столичных MICE-агентств и корпоративных заказчиков. Темой мероприятия станет привлечение организаторов выставок и конгрессов на свою территорию.

- Открытие нового Экспо-холла позволит Уралу стать третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по наличию профессиональных конгрессно-выставочных центров международного уровня, - отмечают организаторы Всероссийского дня MICE’2019.

Напомним, Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации - GMIS-2019, который состоится в июле.

Для бизнес-мероприятий на площади 42 тысч квадратных метров предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков, многофункциональный зал вместимостью до 5000 человек, а также парковка на 6000 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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