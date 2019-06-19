Конгресс-центре в Екатеринбурге протестируют выставкой делового туризма
Только что сданному в эксплуатацию екатеринбургскому Конгресс-центру устроят тест-драйв. Проверкой на прочность станет проведение здесь Всероссийского Дня MICE’2019 - области делового туризма, связанной с организацией корпоративных мероприятий.
Встреча запланирована на 27-29 июня и соберет более 100 представителей столичных MICE-агентств и корпоративных заказчиков. Темой мероприятия станет привлечение организаторов выставок и конгрессов на свою территорию.
- Открытие нового Экспо-холла позволит Уралу стать третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по наличию профессиональных конгрессно-выставочных центров международного уровня, - отмечают организаторы Всероссийского дня MICE’2019.
Напомним, Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения Глобального саммита производства и индустриализации - GMIS-2019, который состоится в июле.
Для бизнес-мероприятий на площади 42 тысч квадратных метров предусмотрены 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков, многофункциональный зал вместимостью до 5000 человек, а также парковка на 6000 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU