В Нижней Туре 17-летний мотоциклист впал в кому, врезавшись в бетонный блок
В Нижней Туре врачи борются за жизнь и здоровье попавшего в ДТП 17-летнего мотоциклиста. Авария произошла минувшей ночью на улице 40 лет Октября, 44. Юный байкер выехал с проезжей части и врезался в бетонный блок.
Фото: МО МВД России "Качканарский"
- Водитель, управляя мотоциклом «Урал» М-67-36, без мотошлема и специальной экипировки, не справился с управлением, - рассказали в МО МВД России "Качканарский". - В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. В настоящее время он находится в детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга.
Фото: МО МВД России "Качканарский"
Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В больницу он поступил в состоянии комы.
В Госавтоинспекции призывают следить за детьми и не давать им ключи от мопедов, мотоциклов и скутеров, если права на вождение еще не получены.
ИСТОЧНИК KP.RU