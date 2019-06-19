В Нижней Туре 17-летний мотоциклист впал в кому, врезавшись в бетонный блок

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-19T09:41:35+03:00

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В Нижней Туре врачи борются за жизнь и здоровье попавшего в ДТП 17-летнего мотоциклиста. Авария произошла минувшей ночью на улице 40 лет Октября, 44. Юный байкер выехал с проезжей части и врезался в бетонный блок.

Фото: МО МВД России "Качканарский"

- Водитель, управляя мотоциклом «Урал» М-67-36, без мотошлема и специальной экипировки, не справился с управлением, - рассказали в МО МВД России "Качканарский". - В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. В настоящее время он находится в детской городской клинической больнице №9 Екатеринбурга.

Фото: МО МВД России "Качканарский"

Молодой человек получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В больницу он поступил в состоянии комы.

В Госавтоинспекции призывают следить за детьми и не давать им ключи от мопедов, мотоциклов и скутеров, если права на вождение еще не получены.

ИСТОЧНИК KP.RU