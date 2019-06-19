Disco superstar: в крымском баре задержали диджея, который оказался беглым осужденным с Урала

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-19T08:51:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Уралец, подавшийся в бега, чтобы не отбывать уголовное наказание, попался, устроившись на работу.

В ХМАО мужчина был задержан за пьяную езду и приговорен к 280 часам обязательных работ. Поскольку в документах он указал, что живет в Екатеринбурге, то отбывать наказание мужчину отправили в филиал ГУФСИН по Свердловской области. Однако после этого осужденный исчез. По указанному адресу, как выяснилось, беглец не проживал, поэтому был объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Выйти на его след удалось благодаря соцсетям. На своей странице мужчина разместил афишу с анонсом открытия бара и танцпола в одном из поселков Крыма, где он должен был выступать в качестве диджея.

- Данная информация и ориентировка на осужденного была направлена в УФСИН России по Республике Крым. Ночью во время вечеринки в баре мужчину задержали оперативные сотрудниками,- рассказали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области. - В настоящее время беглец заключен под стражу по месту задержания. Судом будет решаться вопрос об изменении наказания на более строгое.

ИСТОЧНИК KP.RU