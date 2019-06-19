2019-06-19T08:06:29+03:00
Происшествия

В Кировграде посадили банду вымогателей, которая похитила и убила «должника»

Жертву регулярно избивали, перевозя из одного города в другой
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Похищение произошло на глазах у семьи потерпевшегоПохищение произошло на глазах у семьи потерпевшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде вынесли приговор четырем мужчинам, обвиняемым в вымогательстве, похищении человека и убийстве.

Сначала трое злоумышленников будучи пьяными залезли в квартиру к мужчине, который якобы был должен им денег. На глазах у жены и детей злоумышленники связали главу семьи, избили, затем вытолкали на улицу и увезли на машине в Невьянск.

Здесь в частном доме их встретил четвертый подельник, после чего банда принялась избивать похищенного. Далее, погрузив в багажник, потерпевшего вновь привезли в Кировград, завели в собственную квартиру, где, вымогая деньги, продолжили избивать с применением различных предметов. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.

- После этого мужчину увезли в лесной массив, где один из подсудимых сдавил жертве шею. В результате механической асфиксии потерпевший скончался на месте. С целью сокрытия совершенных преступлений подсудимые закопали труп в земле и с места преступления скрылись, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил членам ОПГ от 8,5 до 15 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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