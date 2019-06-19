2019-06-19T07:45:14+03:00
Общество

За год поднялся на 48 позиций: УрФУ вновь вошел в топ ведущих вузов планеты

Специалисты оценивали учебные заведения по академической репутации, востребованности у работодателей, цитируемости ученых, а также числу иностранных студентов и преподавателей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба УрФУФото: пресс-служба УрФУ
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Уральский федеральный университет вновь вошел в список лучших высших учебных заведений по всему миру по версии агентства QS. Вуз Екатеринбурга попал в топ-400, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 48 позиций.

- Уверенное продвижение связано с усилением академической репутации: по этому показателю мы неизменно получаем высокие баллы, - подчеркивает ректор вуза Виктор Кокшаров. - Кроме того, растут показатели цитируемости исследователей университета, а также все индикаторы, связанные с интернационализацией. Выросла доля иностранных преподавателей, она сейчас составляет 8,2% от общего количества. Растет и число иностранных студентов - их в нашем университете уже 11 %, они представляют 84 страны мира.

В общем зачете УрФУ сейчас занимает 364-ю строчку и 9-ю из 25 среди российских вузов. Также университет находится на 58 месте в рейтинге среди высших учебных заведений стран БРИКС, входит в предметные рейтинги по математике, физике, астрономии, машиностроению, аэрокосмическим и производственным технологиям, соцнаукам и менеджменту.

- Все это говорит о верности выбранной стратегии, которой придерживается университет, обращая внимание на качество научных исследований и образовательных программ, - уверен ректор. - Мы хотим создать научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые промышленные технологии» и два научных центра мирового уровня - в области математики и материаловедения.

Уральский научно-образовательный центр создается для объединения потенциалов образовательных и научных организаций Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Главная задача - проведение на Урале прикладных научных исследований и реализация разработок мирового уровня, получение конкурентоспособных технологий и продуктов с последующей коммерциализацией.

Запуск НОЦ запланирован на вторую половину этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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