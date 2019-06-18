На уральскую певицу Юлию Чичерину пожаловались в полицию из-за песни про убитого главу ДНР

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-18T20:09:35+03:00

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Уральская певица Юлия Чичерина сообщила в Instagram о травле из-за песни «Его Оплот», которая посвящена убитому главе ДНР Александру Захарченко. По словам рок-исполнительницы, на нее написали жалобу в полицию.

– Сначала заблокировали мой аккаунт в Facebook, лгали, обсуждали внешность за глаза, а теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют: террористка ли я или экстремистка? – возмущается Чичерина.

Клип на песню «Его Оплот» опубликовали неделю назад. Музыкальная композиция также стала саундтреком к одноименной картине Семена Пегова.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе певица регулярно посещает местность с концертами, а также активно поддерживает местное население. Ранее она посвятила войне песню «Рвать» и приглашала к съемкам в клипах спецназ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU