На уральскую певицу Юлию Чичерину пожаловались в полицию из-за песни про убитого главу ДНР
Уральская певица Юлия Чичерина сообщила в Instagram о травле из-за песни «Его Оплот», которая посвящена убитому главе ДНР Александру Захарченко. По словам рок-исполнительницы, на нее написали жалобу в полицию.
– Сначала заблокировали мой аккаунт в Facebook, лгали, обсуждали внешность за глаза, а теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют: террористка ли я или экстремистка? – возмущается Чичерина.
Клип на песню «Его Оплот» опубликовали неделю назад. Музыкальная композиция также стала саундтреком к одноименной картине Семена Пегова.
Напомним, с начала вооруженного конфликта на Донбассе певица регулярно посещает местность с концертами, а также активно поддерживает местное население. Ранее она посвятила войне песню «Рвать» и приглашала к съемкам в клипах спецназ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU