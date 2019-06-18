«Длительных перерывов не выдержит ни один фестиваль мира»: «Уралкинофест» закроют из-за нехватки денег

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-18T19:13:23+03:00

По этой же причине мероприятие не смогли провести в 2018 году

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«Уральский открытый фестиваль российского кино» не будут проводить в сентябре 2019 года. Программный директор Валерий Кичин сообщил в Facebook, что на организацию мероприятия не нашли средства.

– «Уралкинофест» начался в 2016 году. Он вселял надежды на то, что в стране появился новый авторитетный форум российского кино. Тогда областные власти охотно предоставили финансирование, и это понятно: шел Год кино, он был козырем для отчетов, – подчеркнул Кичин. –В 2017 году фестиваль совпал с пиар-компанией губернатора, получил финансирование и прошел с еще большим успехом. А в 2018 году не было ни Года кино, ни потребности в пиаре, и денег не оказалось тоже.

В 2016 году на открытие фестиваля приехал актер Сергей Безруков. Жюри возглавил актер Владимир Меньшов. Через год фильмы-участники фестиваля показывали в крупнейших кинотеатрах региона. Кстати, за этот период гран-при получали такие картины, как «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Тряпичный союз» Михаила Местецкого.

– 2019 год был последним шансом вернуть «Уралкинофест» к жизни: более длительных перерывов не выдержит ни один фестиваль мира. Он теряет не только драйв, но и ту надежность, которые делают кинофорум авторитетным и сильным, – заключил Кичин.

Это не единственный закрывшийся фестиваль в 2019 году. По причине отсутствия финансирования летом решили не проводить «Усадьбу Jazz».

ИСТОЧНИК KP.RU