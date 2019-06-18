В Екатеринбурге открыли памятник «Уралочке» и Николаю Карполю
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника волейбольной «Уралочке» и ее легендарному тренеру Николаю Карполю.
Великий тренер не сумел сдержать слез, когда увидел памятник своей командеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль представляет собой игровой фрагмент волейбольной игры. Три скульптуры в виде девушек-спортсменок замрут перед чугунной «волейбольной сеткой» в разных игровых позициях. В стороне от них разместится скульптура неизменного тренера «Уралочки» Николая Карполя, внимательно следящего за игрой, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Николай Карполь и Наина ЕльцинаФото: Алексей БУЛАТОВ
На торжественном мероприятии также участвовали свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и супруга первого президента России Наина Ельцина.
ИСТОЧНИК KP.RU