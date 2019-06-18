2019-06-18T16:47:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли памятник «Уралочке» и Николаю Карполю

Он установлен у ДИВСа
Олег Галимов
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Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль представляет собой игровой фрагмент волейбольной игры.Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль представляет собой игровой фрагмент волейбольной игры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника волейбольной «Уралочке» и ее легендарному тренеру Николаю Карполю.

Великий тренер не сумел сдержать слез, когда увидел памятник своей команде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Великий тренер не сумел сдержать слез, когда увидел памятник своей командеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Согласно идее авторов, архитектурный ансамбль представляет собой игровой фрагмент волейбольной игры. Три скульптуры в виде девушек-спортсменок замрут перед чугунной «волейбольной сеткой» в разных игровых позициях. В стороне от них разместится скульптура неизменного тренера «Уралочки» Николая Карполя, внимательно следящего за игрой, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Николай Карполь и Наина Ельцина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Карполь и Наина ЕльцинаФото: Алексей БУЛАТОВ

На торжественном мероприятии также участвовали свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и супруга первого президента России Наина Ельцина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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