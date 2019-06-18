2019-06-18T15:41:14+03:00
Недвижимость

В Алапаевске директор «Водоканала» выписал себе премий на 5 миллионов рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободыМужчине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске перед судом предстанет экс-директор городского «Водоканала». Мужчину обвиняют в присвоении денег МУПа.

По версии следствия, за четыре года своей работы, руководитель, используя свои должностные полномочия, украл 5 миллионов рублей.

- В частности, он самостоятельно установил себе и получил стимулирующие выплаты, причинив своими незаконными действиями ущерб администрации Алапаевск - учредителю и собственнику имущества предприятия в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На директора «Водоканала» завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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