В Алапаевске директор «Водоканала» выписал себе премий на 5 миллионов рублей
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Алапаевске перед судом предстанет экс-директор городского «Водоканала». Мужчину обвиняют в присвоении денег МУПа.
По версии следствия, за четыре года своей работы, руководитель, используя свои должностные полномочия, украл 5 миллионов рублей.
- В частности, он самостоятельно установил себе и получил стимулирующие выплаты, причинив своими незаконными действиями ущерб администрации Алапаевск - учредителю и собственнику имущества предприятия в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
На директора «Водоканала» завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU