В Асбесте прокуратура помогла пекарям получить годовой долг по зарплате

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-18T14:25:48+03:00

Проблемы с выплатами начались еще год назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Асбесте после вмешательства прокуратуры руководство пекарни «Куделька» погасило огромный долг по зарплате перед своими сотрудниками. Проблемы с выплатами начались ровно год назад, за это время 73 человека не дополучили 1,7 миллиона рублей.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов. К административной ответственности неоднократно привлекалось как должностное, так и юридическое лицо. В адрес директоров вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, были направлены материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Руководство пекарни начало частями погашать задолженность. В настоящее время вся сумма выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU