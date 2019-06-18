В Асбесте прокуратура помогла пекарям получить годовой долг по зарплате
В Асбесте после вмешательства прокуратуры руководство пекарни «Куделька» погасило огромный долг по зарплате перед своими сотрудниками. Проблемы с выплатами начались ровно год назад, за это время 73 человека не дополучили 1,7 миллиона рублей.
- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов. К административной ответственности неоднократно привлекалось как должностное, так и юридическое лицо. В адрес директоров вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, были направлены материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Руководство пекарни начало частями погашать задолженность. В настоящее время вся сумма выплачена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU