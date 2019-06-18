Украинские спасатели подключились к поискам уральского дайвера в Черном море

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-18T14:51:38+03:00

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В Черном море продолжаются поиски дайвера из Екатеринбурга Дмитрия Осипова. Мужчину унесло течением 13 июня во время охоты на моллюсков. Как рассказала «КП» сестра дайвера, местный главк МЧС направил на поиски 29 человек и восемь лодок.

Кроме этого, родственники обратились за помощью к спасателям с Украины, так как Дмитрия могло отнести в территориальные воды.

- Консульство направило в МЧС Херсонскую область просьбу начать поиски Дмитрия, также оказать содействие Береговой охраны в поисках в том числе на прилегающих островах, - рассказала сестра дайвера.

По данным сайта marinetraffic, два украинских судна (Голицыно-3, Голицыно-4. - Прим. ред.) уже начали прочесывать территориальные воды вблизи с границей РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU