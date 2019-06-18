В Екатеринбурге задержали беглеца, разыскиваемого 10 лет за преступление в Казахстане

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-18T14:54:12+03:00

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В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали мужчину, который уже 10 лет находится в международном розыске.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, в сети свердловских полицейских угодил 31-летний уроженец Казахстана по имени Михаил. Он может быть причастен к громкому преступлению, совершенному в декабре 2009 года в КРЦ «Плазма» в Петропавловске.

По предварительным сведениям, задержанный подрался с другим посетителем досугового центра и ударил его колюще-режущим предметом в живот. 21-летнего пострадавшего доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Представители МВД задержали подозреваемого вблизи дома № 6 по улице Академика Семихатова. У сыщиков имелась оперативная информация, что Михаил мог быть вооружен, поэтому брали его примерно как в известном фильме «Место встречи изменить нельзя» со словами «Стволы и финки на пол», - рассказал полковник Горелых. - Меры предосторожности полицейские применили не зря. При себе загулявшийся на свободе гражданин имел нож и травматическое оружие на базе ПМ, которое сейчас направлено на экспертизу.

Силовики возбудили уголовное дело, однако фигурант скрылся. Долгое время он прятался в России, переезжая по поддельным документам из одного населенного пункта в другой.

Сейчас задержанный взят под стражу на 40 суток. Затем он будет доставлен под конвоем в Петропавловск для проведения следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU