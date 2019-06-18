В Академическом родителей научат ненавязчиво контролировать детей в интернете

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-18T13:13:20+03:00

Что можно рассказывать о себе в Сети, а что писать не стоит

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В Академическом микрорайоне Екатеринбурге пройдет лекция для тех, кто хочет оставаться спокойным и уверенным в том, что читают, слушают и смотрят дети в интернете.

Как ненавязчиво контролировать ребенка в интернет-пространстве, как предостеречь его от нежелательных переписок, какую информацию и фото можно безопасно публиковать о себе в соцсетях, а какую не стоит, мифы, вызывающие панику у родителей – эти вопросы разберут на лекции по Интернет безопасности в ТЦ Академический.

Психолог и куратор «Клуба умной безопасности» Анастасия Беренова поговорит с гостями о том, как общаться с детьми на тему безопасности и ненавязчиво отслеживать их поведение в жизни и в интернете.

ВХОД СВОБОДНЫЙ по регистрации (всего 20 мест).

Регистрация по ссылке

Место проведения: улица Краснолесье, 133. ТЦ Академический, салон Tele2

20 июня в 19 часов. Длительность 30 минут. Каждый получит подарок от организаторов.

Что такое лекторий «Спичка!»?

Лекторий и сообщество «Спичка!» созданы мобильным оператором Tele2. Здесь каждый участник сообщества может поделиться своим опытом. Мы собираемся каждую неделю в дружеской обстановке и слушаем полезную 20-минутную лекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU