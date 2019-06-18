2019-06-18T11:19:57+03:00
Общество

Ройзман предложил потеснить резиденцию свердловского губернатора ради нового храма

Бывший мэр Екатеринбурга оценил возможные места под стройку
Лев ИСТОМИН
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Евгений Ройзман назвал лучшие площадки для нового храмаЕвгений Ройзман назвал лучшие площадки для нового храмаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Общественник, историк и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в своем видеоблоге рассказал о подходящих, по его мнению, местах для возведения собора святой Екатерины в уральской столице.

По мнению политика, храм городу нужен, за его возведение Евгений Ройзман выступал еще в 2010 году.

- Горно-Екатерининский собор – это часть города. В первый год основания города он был заложен. Он был с городом всю историю, пока не пришли большевики. И если его восстановят в каком-то достойном месте, то это будет продолжение истории. Но пока из всего, что я видел, конечно, самое крутое, это если будет на приборостроительном заводе. Правда, для этого немножко придется потеснить губернаторскую резиденцию, - говорит политик.

Храм снова предложили построить на набережной Городского пруда. Фото: Яндекс.Карты

Храм снова предложили построить на набережной Городского пруда. Фото: Яндекс.Карты

По словам Ройзмана, в случае старта стройки собора на этом месте, будет снесено уродливое здание завода, который уже много лет не работает. Также общественник высказал мнение, что храм хорошо бы смотрелся на площади 1905 года.

- Хотелось бы вместо Ленина, но видимо еще не время, - заключил экс-глава Екатеринбурга.

Отметим, что в минувшие выходные Екатеринбургская епархия отказалась от сквера у Драмтеатра в качестве возможной площадки для возведения храма. В городе скоро стартует масштабный опрос по выбору места для собора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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