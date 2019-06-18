2019-06-18T11:18:43+03:00
Общество

В Екатеринбурге выпустили «навигатор» для семей с детьми-аутистами

Специальная брошюра поможет родителям найти ответы на часто возникающие вопросы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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«Навигаторы» будут распространяться бесплатно«Навигаторы» будут распространяться бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Благотворительный фонд Екатеринбурга «Я особенный» разработал и выпустил «навигатор» для семей, где воспитываются дети с аутизмом, и специалистов, работающих с ними.

Проект представляет собой специальную брошюру, которая поможет ответить на многие вопросы: как и где получить необходимую помощь, какие права есть у семей с «особенными» детьми. Также в «навигаторе» указаны признаки аутизма и 27 современных и научно доказанных метода работы с ребёнком.

- Очень часто родители не знают, куда идти за помощью и в какой мере её можно получить. У них нет последовательного маршрута по многим вопросам. Поэтому мы создали «Навигатор», - рассказала президент БФ «Я особенный» Александрина Хаитова. - Он помогает родителям структурировать информацию по социальному обеспечению. Им больше не придётся искать в тонне информации свою необходимую, всё будет в небольшой брошюре, к которой можно будет обратиться в любой момент.

«Навигаторы» будут бесплатно распространяться в офисе БФ «Я особенный» по адресу: Екатеринбург, улица Сурикова, 4. Также брошюру можно получить, отправив на электронную почту «fund.i.am.special@gmail.com» сообщение с пометкой «Навигатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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