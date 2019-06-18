2019-06-18T10:26:16+03:00
Происшествия

«Не выдержал огромного давления»: губернатор Куйвашев отреагировал на суицид экс-начальника СвЖД

Алексея Миронова нашли мертвым в его доме в Москве
Олег Галимов
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Миронова обвиняли в получении взятокМиронова обвиняли в получении взятокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на новости о смерти экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Накануне высокопоставленный железнодорожник покончил с собой в Москве.

- Я приношу свои соболезнования его родным и близким, - написал Куйвашев в Instagram. - Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу ухода Алексея Юрьевича. Несмотря на то, что последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком.

В декабре прошлого года на Миронова завели уголовное дело о получении взяток. За два дня до смерти его выпустили из под домашнего ареста. В предсмертной записке Миронов написал: «Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком. Служил на благо России».

- Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией — важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь, - написал глава Среднего Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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