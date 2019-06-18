В Екатеринбурге на 10 дней закроют движение по улице Гастелло и переулку Широкий

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-18T10:20:58+03:00

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В Екатеринбурге рабочие временно закроют движение в по улице Гастелло и переулку Широкий. С 19 по 28 июня здесь будут восстанавливать благоустройство, нарушенное весной прокладкой ливневой канализации.

- Специалисты ООО «Брусника» приведут в порядок переулок Широкий от дома № 32а на улице Гастелло до Щербакова, а также улицу Гастелло от дома № 22 до переулка Широкого, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В соответствии с действующими правилами, подрядчики обязаны восстановить нарушенное ранее благоустройство городской территории в капитальном варианте до 1 июля.

Все это время автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Мраморской, Дальневосточной, а также по площади Жуковского и по переулкам Каслинскому и Гончарному.

ИСТОЧНИК KP.RU