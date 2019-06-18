В Нижнем Тагиле задержали владельца «резиновой квартиры», приписавшей 10 тысяч мигрантов
В Нижнем Тагиле началось расследование уголовного дела, возбужденного по факту организации незаконной миграции.
Местный житель вместе с подельниками на протяжении 5,5 лет прописывал гастарбайтеров из соседних республик. За все время 63-летний пенсионер, являющийся предпринимателем, фиктивно зарегистрировал и поставил на учет 10 тысяч иностранцев в нежилом помещении по улице Индустриальная.
Фото: пресс-службе областной прокуратуры
- Кроме того, предприниматель, используя юридическое лицо, учредителем которого он являлся, с целью извлечения незаконных доходов, из корыстных побуждений заключал с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. Фактически иностранцы трудовую деятельности в данном предприятии не осуществляли, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: пресс-службе областной прокуратуры
Мужчине грозит до семи лет колонии и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU