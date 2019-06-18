2019-06-18T09:17:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге из пруда выловили черепаху

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Мартин АйвазянФото: Мартин Айвазян
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В Екатеринбурге сегодня из Верх-Исетского горожане выловили самку красноухой черепахи. Скорее всего, прежним хозяевам рептилия надоела, а тратить время на пристрой люди не пожелали или же попросту выпустили ее "на свободу" по незнанию.

- Ее выловили дворовый клуб ценителей крепких напитков. Я только сфотографировал и посоветовал отвезти его или в зоомагазин или в зоопарк, - рассказал горожанин, сообщивший о находке.

Фото: Мартин Айвазян

Фото: Мартин Айвазян

Красноухая черепаха является пресноводной, но в открытых водоемах на Урале не выживет из-за слишком холодного для нее климата.

Ветеринары-герпетологи советуют прежде, чем завести черепаху, ознакомиться с условиями ее содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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