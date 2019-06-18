В Екатеринбурге из пруда выловили черепаху
В Екатеринбурге сегодня из Верх-Исетского горожане выловили самку красноухой черепахи. Скорее всего, прежним хозяевам рептилия надоела, а тратить время на пристрой люди не пожелали или же попросту выпустили ее "на свободу" по незнанию.
- Ее выловили дворовый клуб ценителей крепких напитков. Я только сфотографировал и посоветовал отвезти его или в зоомагазин или в зоопарк, - рассказал горожанин, сообщивший о находке.
Фото: Мартин Айвазян
Красноухая черепаха является пресноводной, но в открытых водоемах на Урале не выживет из-за слишком холодного для нее климата.
Ветеринары-герпетологи советуют прежде, чем завести черепаху, ознакомиться с условиями ее содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU