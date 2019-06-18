В аэропорту «Кольцово» задержали пассажиров с багажом, набитым нелегальными запчастями для хлебопечей

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-18T09:04:22+03:00

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Кольцовские таможенники задержали в «зеленом коридоре» аэропорта пассажиров рейса из Средней Азии. Внимание инспекторов привлекла большая коробка, где в итоге обнаружили 55 приборов для контроля температуры общим весом почти 15 килограммов.

Таможенникам туристы рассказали, что везут датчики другу, который занимается выпечкой хлеба в Каменске-Уральском. Таких запчастей, по словам пассажиров, в России просто-напросто нет, а о декларировании товаров для коммерческих целей они не знали.

- Чтобы избежать проблем по прилету, нужно заранее ознакомиться с таможенными правилами. Эти пассажиры могли бы сдать запчасти на временное хранение и подать декларацию на товары. После уплаты таможенной пошлины можно законно забрать, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Сейчас оборудование изъято, ведется административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU