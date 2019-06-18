2019-06-18T08:38:56+03:00
Происшествия

Житель Кушвы попытался инсценировать суицид любовницы, перед этим ударив ее ножом 38 раз

В момент убийства мужчина был пьян
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Потерпевшая скончалась на месте происшествияПотерпевшая скончалась на месте происшествияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве отправили за решетку местного жителя, обвиненного в убийстве своей сожительницы.

В тот злополучный день мужчина изрядно напился, после чего устроил скандал. Его любовница в долгу не осталась и бросила в адрес любимого пару ласковых. Рассердившись на оскорбления мужчина схватил нож и 38 раз ударил им сожительницу в шею, грудь, живот и руки.

- В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подсудимый попытался сымитировать самоубийство потерпевшей, вложив нож ей в руку, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить в пользу родственников погибшей 1 миллион компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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