Житель Кушвы попытался инсценировать суицид любовницы, перед этим ударив ее ножом 38 раз

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-18T08:38:56+03:00

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В Кушве отправили за решетку местного жителя, обвиненного в убийстве своей сожительницы.

В тот злополучный день мужчина изрядно напился, после чего устроил скандал. Его любовница в долгу не осталась и бросила в адрес любимого пару ласковых. Рассердившись на оскорбления мужчина схватил нож и 38 раз ударил им сожительницу в шею, грудь, живот и руки.

- В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления подсудимый попытался сымитировать самоубийство потерпевшей, вложив нож ей в руку, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить в пользу родственников погибшей 1 миллион компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU