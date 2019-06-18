Житель Екатеринбурга под видом агента недвижимости обворовал 134 клиентов

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-18T08:18:15+03:00

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В Екатеринбурге осудили мужчину, который под видом агента недвижимости целый год обворовывал своих клиентов.

Вместе с сообщником Армен Чолахян зарегистрировал агентство недвижимости ООО АН «Палата недвижимости» и создал для компании сайт, где размещал "липовые" объявления о сдаче в аренду квартир.

- Клиентам предлагалось подписать договор аренды жилого помещения и внести на счёт агентства аванс в размере от 3 до 10 тысяч рублей. После чего под видом договора аренды жилья менеджеры ООО направляли потерпевшим договор с другим предметом - оказание информационных услуг по подбору жилья. Потерпевшие, полагая, что вносят аванс за аренду жилого помещения, перечисляли деньги в агентство, но заселиться в квартиры не могли, так как помещения из объявлений либо не сдавались в аренду, либо вовсе не существовали по указанным адресам, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Менеджер фирмы, которая также была активной участницей преступной группы, вводила арендаторов в заблуждение о времени и месте просмотра квартиры, а в назначенный срок просто не отвечала на звонки.

Жертвами мошенников стали 134 человека из Екатеринбурга, Красноуфимска и Сыктывкара. В общей сложности они перечислили им 700 тысяч рублей.

Суд приговорил Армена Чолахяна к 6 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU