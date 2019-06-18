В Екатеринбурге будут судить автовора, угнавшего иномарок на 21 миллион рублей

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-18T07:48:35+03:00

За два года были похищены 11 люксовых автомобилей

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В Екатеринбурге перед судом предстанет 23-летний местный житель, обвиняемый в угоне автомобилей.

По версии следствия, молодой человек за два года вместе с подельниками похитил 11 машин, при этом мишенями злоумышленников становились исключительно дорогие иномарки. Среди них четыре Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus, один Nissan Murano и один Infiniti. Общая стоимость автомобилей составила 21 миллион рублей.

- С помощью металлического кернера обвиняемые разбивали водительское стекло, с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Затем подельники прятали иномарки в укромном месте на Московском тракте, после чего сбывали машины и распределяли доходы. Три автомобиля сыщикам удалось найти и вернуть владельцам.

На угонщика заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Один из его сообщников также ждет вердикта, третий участник группировки уже находится за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU