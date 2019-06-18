2019-06-18T08:48:10+03:00
Общество

В Сысерти лишили прав 35 водителей, страдающих психическими растройствами

С имеющими диагнозами людям категорически запрещено садиться за руль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Добровольно сдать удостоверения водители не собирались - пришлось делать это через судДобровольно сдать удостоверения водители не собирались - пришлось делать это через судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сысерти убыло в рядах автомобилистов и прибыло в численности пешеходов. Сразу 35 человек были лишены водительских прав из-за имеющихся противопоказаний.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что люди стоят на учете у врача психиатра с диагнозами, исключающими возможность садиться за руль. Например, у некоторых водителей имеются психические расстройства.

- Согласно требованиям действующего федерального законодательства, все водители при первичном получении прав на управление, замене водительских удостоверений после истечения срока действия либо в связи с возвратом после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами проходят обязательное медицинское освидетельствование. Управление автомобилями лицами, которые по состоянию здоровья и психическому состоянию не соответствуют установленным медицинским критериям, создает угрозу безопасности дорожного движения, - напомнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате прокурор направил в суд иск с требованиями прекратить действие водительских удостоверений. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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