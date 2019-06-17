2019-06-17T21:43:49+03:00
Общество

«Екатеринбург Арену» открыли для свободного посещения

На стадионе можно бегать, кататься на велосипеде или попасть на экскурсию
Маргарита МАХОНИНА
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В 2019 году стадион передадут в собственность городуВ 2019 году стадион передадут в собственность городуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация «Екатеринбург Арены» объявила об открытии периметра для прогулок горожан. Ее можно будет посетить ежедневно с семи утра до одиннадцати часов вечера.

– Любой желающий может пробежаться или прокатиться на велосипеде по стадиону, как и до реконструкции, – пишут представители площадки в Instagram. – Сегодня там оборудованы специальные зоны отдыха и фотозоны, которые напоминают о ЧМ-2018. В будущем периметр наполнят новыми сервисами.

В частности, уже сейчас можно записаться на экскурсию, чтобы попасть в раздевалку спортивных команд, увидеть поле и VIP-зоны.

Чтобы попасть на периметр, лучше пользоваться входа №1 (улица Репина) и №5 (бульвар Спортивный), а также с улицы Пирогова. В дни подготовки и проведения футбольных матчей, а также других крупный мероприятий, расписание может меняться.

Напомним, Центральный стадион построили в 1957 году и реконструировали для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2019 году его должны передать из федеральной собственности в муниципальную. При этом ежегодно на адаптацию проекта государству придется тратить 500 миллионов рублей. Чтобы выйти на окупаемость, в правительстве предложили часть помещений сдать в аренду под музей истории спорта и мультимедийные выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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