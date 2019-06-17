Сотрудники ГУФСИН, которые брали взятки, получили реальные сроки из-за жалобы свердловской прокуратуры

СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-17T19:09:03+03:00

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Прокуратура Свердловской области обжаловала приговор бывшему замначальника и оперуполномоченному из Исправительной колонии № 53. Ранее Верхотурский районный суд приговорил их к условному сроку на 4 года за взятки, однако ведомство настояло, чтобы преступники отбывали наказание в местах лишения свободы.

По данным уголовного дела, замначальника ИК-53 Максим Татаринов с августа 2017 года по апрель 2018 года получал деньги и другое имущество от одного из арестантов, взамен предоставляя лучшие условия для осужденного.

– Его поощряло руководство учреждения, также заключенный не получал взысканий и мог беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. – После обжалования приговора он должен отбыть наказание сроком 4 лет в местах лишения свободы. Также он выплатит штраф в 985 тысяч рублей, что превышает сумму взятки в 10 раз.

Оперуполномоченный Максим Дяйкин брал взятки в период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. За это он покровительствовал двум осужденным, которые также могли беспрепятственно пользоваться мобильными телефонами в стенах колонии. После обжалования приговора, помимо реального срока лишения свободы он должен выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

– В апелляционном представлении прокуратура указала на несправедливость приговора ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания, – заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU