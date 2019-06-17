В День строителя горожане собрали 104 тысячи для девочки, лечащейся от лейкоза

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-17T15:43:56+03:00

Также неравнодушные граждане посадили 63 кустарника и деревьев в Екатеринбурге

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В минувшую пятницу, 14 июня, на улице Шейнкмана была высажена аллея из 63 кустов и деревьев. Таким образом строители отметили свой профессиональный праздник, а заодно, вместе с горожанами, помогли онкобольной 8-летней девочке.

- На празднике специализированная компания собирала вторсырье - макулатуру, жестяные банки, бутылки, - говорит Денис Снетков, заместитель директора по связям с общественностью "Уральского объединения строителей". - Но деньги за это вторсырье выплачивались не горожанам, а отправлялись в фонд "Мы вместе" на помощь восьмилетней девочке.

У ребенка врачи диагностировали лейкоз, то есть рак крови. Всего на празднике для нее удалось собрать 104 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU