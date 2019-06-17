В Екатеринбурге сдали Конгресс-центр, где пройдет саммит GMIS-2019

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-17T15:56:59+03:00

Здание возвели в кратчайшие сроки - всего за два года

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В Екатеринбурге сегодня ввели в эксплуатацию Конгресс-центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже выдало разрешение для проведения мероприятий. Первым станет Глобальный саммит производства и индустриализации, который состоится с 8 по 11 июля.

- Екатеринбург обрел новую прекрасную площадку, которая способна обеспечить проведение на самом высоком уровне самых разных мероприятий – от саммитов до концертов мировых звезд. Уверен, комфорт и возможности конгресс-центра оценят гости, которые впервые приедут на Средний Урал. А те, кто уже приезжал к нам на Иннопром и другие международные мероприятия, отметят эволюционные изменения, которые претерпел международный выставочный центр «Екатеринбург ЭКСПО, - сказал первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

На площади 42 тысячи квадратных метров расположились 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронных переводов на восемь языков.

Изюминкой Центра является многофункциональный зал вместимостью до 5000 человек. Он рассчитан на проведение как крупных деловых мероприятий, так и концертов, спортивных поединков, цирковых и театрализованных шоу. Это возможно благодаря трансформации сцены и партера.

Для обеспечения качественного звука на стенах размещены рельефные акустические панели, по периметру установлены колонки и сабвуферы.

- Для видеосопровождения предусмотрен экран размером 22 на 10 метров. Также под каждым зрительским креслом оборудованы специальные диффyзopы, которые будут правильно распределять воздушные потоки и поддерживать необходимый микроклимат. Такая технология впервые применена в уральском регионе при строительстве общественных пространств, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

В рамках проекта обустроена и вся прилегающая к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» территория. На площади в 20 гектаров созданы рекреационные зоны, установлены навигационные стенды, организована парковка на 6000 мест.

- Еще на этапе проектирования объекта нам удалось максимально учесть повышенные требования к зданию для включения его в реестр площадок, способных принимать международные деловые мероприятия с участием глав государств, - сказал генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. - По своим характеристикам конгресс-центр - один из лучших объектов в России и единственный подобного уровня комплекс во всем Урало-Сибирском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU