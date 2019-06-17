В Екатеринбурге из-за ремонта Макаровского моста закроют перекресток Челюскинцев-Ельцина

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-17T14:49:51+03:00

Проехать здесь нельзя будет в течение 10 дней

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В ходе реконструкции Макаровского моста специалисты городского «Водоканала» сделают врезки трубопроводов под улицей Челюскинцев в районе улицы Бориса Ельцина. Это даст городу дополнительные мощности для водоснабжения.

Однако для проведения работ придется закрыть движение на перекрестке Челюскинцев и Бориса Ельцина. Проехать здесь будет нельзя с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня.

Кроме того, до 1 июля также будет закрыто автомобильное и трамвайное движение по самому Макаровскому мосту в обоих направлениях.

- Автомобильное движение по новой части моста планируется открыть 1 июля: по одной полосе в каждую сторону. И с этого же дня до 1 сентября будут вестись работы по укладке трамвайных путей, - рассказали в пресс-службе мэрии. - С 1 сентября трамваи пойдут по Макаровскому мосту, но только в одну сторону - от вокзала к Московской. При этом реверсивного движения уже не будет.

Трамвайная линия в обратном направлении появится только после окончания второго этапа реконструкции моста. Все работы планируется завершить к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU