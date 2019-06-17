Вице-губернатор назвал сроки возведения храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-17T14:53:15+03:00

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Кафедральный собор святой Екатерины в Екатеринбурге начнут строить не раньше декабря 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Причиной переноса старта строительства стала смена места для возведения храма.

- Раньше конца 2020 года к строительству не приступить. Экспертиза, привязка, изучение нового участка будут затруднять этот вопрос, - прокомментировал ситуацию политик.

При этом Сергей Бидонько подчеркнул, что храм желательно построить к 2023 году, когда уральская столица будет отмечать 300-летний юбилей.

Вопрос о месте строительства храма святой Екатерины обсуждается в городе с 2010 года. Тогда собор хотели возвести на площади Труда у памятника основателям Екатеринбурга - Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Однако часть горожан высказалась против этого варианта.

Через несколько лет в качестве площадки под собор была предложена акватория Городского пруда. Тогда многие горожане высказались в поддержку этого уникального проекта, однако многие общественники раскритиковали его и даже организовали акции в защиту водоема от любой застройки.

После очередных выборов губернатора вопрос снова встал на повестке дня, и место стройки перенесли на Октябрьскую площадь у драмтеатра. Это решение спровоцировало массовое недовольство среди горожан, часть которых перешла к открытому противостоянию с защитниками храма.

16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить храм на этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU