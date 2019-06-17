На заметку пенсионерам: полиция Екатеринбурга составила памятку, чтобы не попасться мошенникам

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-17T14:56:30+03:00

Именно старики из-за своей доверчивости и мнительности все чаще становятся жертвами злоумышленников

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В последнее время мошенники на Среднем Урале становятся все изобретательнее и хитрее. Теперь они научились красть, даже не видя своих жертв в глаза, снимая деньги с банковских карт. Чаще всего жертвами хакеров становятся пожилые люди. Пенсионеры излишне доверчивы и мнительны, чем и пользуются злоумышленники.

- Полицейские призывают пенсионеров, а также их родственников быть бдительными и не передавать свои денежные средства незнакомым и малознакомым людям, - сказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу . - УМВД по Екатеринбургу разработана памятка, которая содержит описание основных видов мошенничества и алгоритм действий при попытке обмана. Рекомендуем ознакомиться с ней и передать своим знакомым или родным.

Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу​ ​

В списке распространенных афер пять вариантов.

- Когда незнакомец представляется дальним родственником и просит якобы одолжить некую сумму денег.

- Когда неизвестный, представившись сотрудником банка, говорит, что ваша карта заблокирована или вам начислены бонусы, после чего просит назвать номер карты и пин-код.

- Неизвестный сообщает по телефону, что ваш родственник попал в беду и, чтобы ему помочь, нужно перевести определенную сумму.

- Неизвестный звонит от имени Пенсионного фонда и якобы для перевода субсидии, просит назвать номер карты, цифры с обратной стороны карты, а потом сообщить пришедший по SMS-код.

- Вас приглашают пройти медобследование или косметические процедуры, а чтобы их оплатить, предлагают оформить кредит.

Во всех этих случаях нельзя называть посторонним какие бы то ни было данные своей банковской карты. Лучше позвонить родным или друзьям.

ИСТОЧНИК KP.RU