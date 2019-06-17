2019-06-17T14:00:35+03:00
Происшествия

Прокуратура обжалует приговор бизнесмену-садисту из Нижнего Тагила, который издевался над детьми

На прошлой неделе Юрию Юдину назначили условный срок
Олег Галимов
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Юрий Юдин издевался над детьми своих подчиненныхЮрий Юдин издевался над детьми своих подчиненныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле к условному сроку приговорили бизнесмена-садиста, который издевался над детьми своих сотрудников. В общей сложности Юрию Юдину назначили виде 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических, психических страданий путем систематического совершения иных насильственных действий в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Прокуратура будет обжаловать это решение.

- Прокуратура после получения и изучения приговора приняла решение его обжаловать в апелляционном порядке в Свердловский областной суд. В настоящее время прокуратура готовит апелляционное представление приговор, вынесенный 14 июня 2019 года Пригородным районным судом, ввиду его чрезмерной мягкости, - рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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