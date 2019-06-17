2019-06-17T13:44:02+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле один посетитель кафе расстрелял другого

Пули попали пострадавшему в грудь и ногу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Нижнем Тагиле местный 35-летний житель устроил перестрелку возле круглосуточного кафе. Инцидент произошел ранним утром, когда двое пьяных посетителей заведения не сошлись во взглядах на жизнь.

Мужчины обменивались "любезностями", однако после непродолжительной ругани на крыльце, один из оппонентов ушел. Но конфликт на этом не закончился. Как оказалось, мужчина взял дома пистолет и вернулся, чтобы целенаправленно выстрелить в "обидчика". В результате 34-летний посетитель получил ранение грудной клетки и бедра.

- Личности участников инцидента сотрудники территориального ОВД установили оперативно. Орудие преступления сыщики обнаружили и изъяли. Это, к счастью, травматический «ствол» МП-79-9 ТМ. Его хозяин, 35-летний также местный житель владеет им на законных основаниях, есть соответствующее разрешение. Срок лицензии заканчивается 10 апреля 2020 года, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

На стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Наказание предусматривает лишения свободы на срок до 2 лет. До судебного разбирательства мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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