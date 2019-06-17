Свердловчанин отсудил 680 тысяч за разбитый из-за перепада дороги «Harley Davidson»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-17T13:19:56+03:00

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Житель Екатеринбурга засудил дорожных рабочих за свой разбитый мотоцикл. На улице Токарей Михаил попа в ДТП из-за того, что уровень асфальта на проезжей части был разный.

Кроме того знак «Ограничение максимальной скорости» 40 км/ч не был установлен после двух перекрестков, а знак «Неровная дорога» установлен за 340 метров, вместо предписанных 50-100. Знака «Дорожные работы» и вовсе не было, как и фонарей на ограждении.

Байкер подал в суд на подрядчика, выполнявшего ремонт - АО «Трест Уралтрансспецстрой». Мужчина просил взыскать с компании восстановительный ремонт, стоимость дефектовки, затраты на свое лечение, компенсацию морального вреда, расходы по оплате госпошлины, цену испорченного шлема, перчаток и телефона - всего 824 тысячи рублей.

Суд требования удовлетворил, но снизил сумму выплат до 688 тысяч. Дорожники не согласились и подали апелляцию в Свердловский областной суд. Компания утверждала, что обеспечила безопасность движения, а вот мотоциклист нарушил скоростной режим.

- Судебная коллегия согласилась с выводами первой инстанции, поскольку они соответствуют установленным по делу обстоятельствам, основаны на правильном толковании и применении норм материального права. Факт выполнения работ на участке дороги, где произошел наезд на препятствие, ответчиком не оспаривался. В действиях водителя состав административного правонарушения отсутствовал. С технической точки зрения причиной ДТП стали неудовлетворительные дорожные условия, - сказали в пресс-службе облсуда.

Вердикт оставлен без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU