«Пусть посмотрит на себя»: свердловский губернатор ответил Соловьеву на слова про «город бесов»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя месяц отреагировал на слова федерального телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов».
Поводом для реплики главы Среднего Урала стала табличка с цитатой ведущего «Воскресного вечера», которая утром 17 июня появилась на въезде в Екатеринбург.
- Кто так говорит про наших горожан – пусть повнимательнее посмотрит на себя. Давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему, - написал губернатор в своем Instagram.
По словам Евгения Куйвашева, конфликт по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра исчерпан, поэтому не нужно продолжать противостояние.
Глава региона отреагировал на новый знак. Фото: Instagram губернатора
- У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», - заключил глава региона.
Напомним, что Владимир Соловьев назвал уральцев «бесами» после того, как часть из них активно протестовала против строительства нового собора на набережной реки Исеть в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU
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