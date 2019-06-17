«Пусть посмотрит на себя»: свердловский губернатор ответил Соловьеву на слова про «город бесов»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-17T12:50:24+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя месяц отреагировал на слова федерального телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «городом бесов».

Поводом для реплики главы Среднего Урала стала табличка с цитатой ведущего «Воскресного вечера», которая утром 17 июня появилась на въезде в Екатеринбург.

- Кто так говорит про наших горожан – пусть повнимательнее посмотрит на себя. Давайте не будем вестись на эти слова и раздувать тему, - написал губернатор в своем Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, конфликт по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра исчерпан, поэтому не нужно продолжать противостояние.

Глава региона отреагировал на новый знак. Фото: Instagram губернатора

- У нас очень креативные горожане, и хорошо бы их творческую энергию направить на благо города. Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», - заключил глава региона.

Напомним, что Владимир Соловьев назвал уральцев «бесами» после того, как часть из них активно протестовала против строительства нового собора на набережной реки Исеть в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU