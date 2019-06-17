За выходные на дорогах Среднего Урала поймали полторы сотни пьяных водителей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-17T12:33:34+03:00

В Кушве молодой парень погубил себя и друга. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД Свердловской области проводили рейды по выявлению пьяных водителей. Только за два дня: автоинспекторы задержали 98 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, еще 14 водителей задержаны за нетрезвое вождение повторно и теперь они понесут уголовную ответственность, еще 24 водителя отказались от прохождения освидетельствования, но при этом признаки опьянения у них присутствовали.

- Кроме этого, сотрудниками ГИБДД было выявлено 78 фактов, когда транспортными средствами управляли водители, никогда не получавшие водительского удостоверения, также был задержан 21 водитель, ранее лишенный права управления, но несмотря на это управляющий транспортными средствами, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Только за пять месяцев этого года в регионе по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли уже 20 человек.

Например, в Кушве, водитель, никогда не получавший водительского удостоверения, совершил ДТП, в результате которого погиб сам и травмировал пассажира. 20-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Галант», неправильно выбрал скорость движения и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие (дерево).

Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, установлено, что стрелка на спидометре замерла на отметке 170 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU