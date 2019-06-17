2019-06-17T11:53:00+03:00
Происшествия

После падения трехлетней девочки в аквапарке «Лимпопо» СКР возбудил уголовное дело

Малышка получила ушиб подбородка
Олег Галимов
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Девочку пришлось срочно везти в больницуДевочку пришлось срочно везти в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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После того, как в екатеринбургском аквапарке «Лимпопо» травмировалась трехлетняя девочка, следователи СКР возбудили уголовное дело по п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

- По версии следствия, указанная малолетняя девочка, находясь в аквапарке, поскользнулась и ударилась головой о твёрдую поверхность, получив при падении травму. Для оказания медицинской помощи девочка доставлялась в больницу. В ходе расследования уголовного дела следствием СКР выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе, степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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