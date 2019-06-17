На Урале двум экс-сотрудникам колонии, осужденным за взятки, условный срок заменен реальным

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-17T11:44:52+03:00

В колонии осужденные проведут 3 и 4 года соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

За деньги бывшие надзиратели освобождали заключенных от тяжелой работы и разрешали пользоваться мобильниками

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Свердловский областной суд изменил приговор двум бывшим сотрудникам исправительной колонии № 53. Обоих признали виновными в получении взяток за незаконное бездействие и покровительство.

Максим Татаринов на момент преступления занимал должность заместителя начальника ИК, а Максим Дяйкин был оперуполномоченным оперативного отдела. За вознаграждение оба освобождали заключенных от тяжелой работы и взысканий, поощряли и разрешали им пользоваться мобильными телефонами.

Суд назначил Максиму Татаринову 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Максиму Дяйкину дали 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

- Прокуратура, не согласившись с приговором, обжаловала его в вышестоящий суд. В апелляционном представлении прокуратура указала на несправедливость приговора ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания. Прокуратура указала, что мужчины признаны виновным в совершении тяжкого преступления коррупционной направленности, наказание в виде условного осуждения не отвечает общественной опасности совершенного деяния. При этом, санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает до 8 лет, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Областной суд усилил наказание, исключив из приговора формулировку "условно".

ИСТОЧНИК KP.RU