На Урале осудили пенсионерку, которая гнала паленый алкоголь, поражающий сердце, глаза и кожу

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-17T11:17:08+03:00

В суде женщина пообещала завязать с преступной деятельностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор местной предпринимательнице из села Серебрянка, которая сама гнала и продавала токсичный алкоголь. Наталья Киселева является индивидуальным предпринимателем, но кроме сбыта закупочных товаров решила заработать и том, что подлежит утилизации.

- Подсудимая, используя отходы от деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, изготавливала, употребляла и снабжала односельчан токсичной спиртосодежащей жидкостью третьего класса опасности, вызывающей острое отравление и несущей непосредственную угрозу жизни человеку, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Согласно токсикологической экспертизе, содержащиеся вещества обладали наркотическим действием, поражали центральную нервную систему, сердечную деятельность, глаза, кожу.

Свою вину бизнес-леди признала, пояснив, что в ходе проверочной закупки выдала полицейским деньги, полученные за опасную продукцию. В суде женщина пообещала завязать с паленым алкоголем.

Учитывая преклонный возраст предпринимательницы, служители Фемиды в качестве наказания назначили ей штраф в 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU