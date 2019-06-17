2019-06-17T10:26:20+03:00
Общество

Пешком и на сплавах: на Урале выпустили туристический каталог для паломников

Маршруты проходят по шести городам Свердловской области
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Маршруты есть как для новичков, так и для опытных туристовМаршруты есть как для новичков, так и для опытных туристовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На среднем Урале выпустили туристический каталог для паломников. Издание, рассказывающее о святынях региона, вышло на русском и английском языках и включает в себя семь авторских маршрутов. Проходить они будут через Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье, Первоуральск, Полевской и Невьянск.

- Путешествия рассчитаны как для подготовленных туристов, так и для новичков, часть из них могут быть интересны для семейного отдыха. В прошлом году в Свердловской области прошел крупнейший за всю его историю фестиваль «Царские дни», мы принимали 120 тысяч гостей из России и зарубежных стран. Мероприятие привлекло дополнительное внимание к православным святыням Урала. Теперь нам важно «закрепить» этот успех и предложить гостям и жителям региона туристические маршруты, в том числе, рассчитанные на то, чтобы путешествовать самостоятельно, - рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

"Фишка" каталога - сплавы по рекам. Например, маршрут по Туре «К истокам Симеона» (Верхотурского) подойдет людям без опыта. А вот сплав, который ведет от Верхотурского Свято-Николаевского монастыря к селу Меркушино, рассчитан на паломников с хорошей спортивной подготовкой.

В изданиях туристы найдут карты, справки о монастырях, храмах, пунктах общепита, а также познакомятся с афишей предстоящих события, как фестиваль колокольного звона в Каменске-Уральском и Верхотурская Рождественская ярмарка.

Каталог можно получить на информационных стойках Центра развития туризма или скачать на портале gotoural.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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