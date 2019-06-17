В Асбесте водитель, пытаясь припарковаться, сбил подростка на питбайке

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-17T09:53:58+03:00

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В Асбесте водитель на Lada Samara сбил 14-летнего подростка на питбайке. Авария произошла на улице Чапаева, когда автомобилист пытался припарковаться, заезжая в «карман».

Фото: Госавтоинспекция Асбеста

- По предварительным данным, водитель «ВАЗ-211440» не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с обгоняющим его питбайком «KAYO» под управлением 14-летнего подростка. В результате происшествия травмы получил ребенок, мототехника эвакуирована на специализированную стоянку, - рассказали в ГИБДД по Асбесту.

Фото: Госавтоинспекция Асбеста

Сейчас автоинспекторы проводят проверку, выясняя, с какой скоростью ехалюный мотоциклист, каким образом он вообще оказался за рулем и почему двигался по дороге общего пользования. Также предстоит установить, была ли у водителя ВАЗа возможность своевременно заметить питбайк и был ли включен на автомобиле поворотник.

ИСТОЧНИК KP.RU