В Асбесте водитель, пытаясь припарковаться, сбил подростка на питбайке
В Асбесте водитель на Lada Samara сбил 14-летнего подростка на питбайке. Авария произошла на улице Чапаева, когда автомобилист пытался припарковаться, заезжая в «карман».
Фото: Госавтоинспекция Асбеста
- По предварительным данным, водитель «ВАЗ-211440» не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с обгоняющим его питбайком «KAYO» под управлением 14-летнего подростка. В результате происшествия травмы получил ребенок, мототехника эвакуирована на специализированную стоянку, - рассказали в ГИБДД по Асбесту.
Фото: Госавтоинспекция Асбеста
Сейчас автоинспекторы проводят проверку, выясняя, с какой скоростью ехалюный мотоциклист, каким образом он вообще оказался за рулем и почему двигался по дороге общего пользования. Также предстоит установить, была ли у водителя ВАЗа возможность своевременно заметить питбайк и был ли включен на автомобиле поворотник.
ИСТОЧНИК KP.RU