Авиакомпания заплатит за «сауну» на рейсе Новосибирск-Екатеринбург, которым летели «Чайф»
Авиакомпания «S7 Airlines» заплатит штраф за неисправную систему кондиционирования на борту рейса Новосибирск-Екатеринбург. К такому решению пришла после проверки Новосибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 2 декабря прошлого года. Вместо прохладного воздуха из кондиционеров неожиданно подул горячий пар. В результате в салоне образовалась сауна, некоторым пассажирам стало плохо. Этим же злополучным бортом летели и музыканту группы «Чайф», возвращающиеся из очередного турне.
- Вопреки установленным требованиям температура воздуха в салоне Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург - Новосибирск. Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В качестве наказания авиакомпания заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU