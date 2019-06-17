Авиакомпания заплатит за «сауну» на рейсе Новосибирск-Екатеринбург, которым летели «Чайф»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-17T09:33:38+03:00

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Авиакомпания «S7 Airlines» заплатит штраф за неисправную систему кондиционирования на борту рейса Новосибирск-Екатеринбург. К такому решению пришла после проверки Новосибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 2 декабря прошлого года. Вместо прохладного воздуха из кондиционеров неожиданно подул горячий пар. В результате в салоне образовалась сауна, некоторым пассажирам стало плохо. Этим же злополучным бортом летели и музыканту группы «Чайф», возвращающиеся из очередного турне.

- Вопреки установленным требованиям температура воздуха в салоне Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений. С нарушенной работой системы кондиционирования авиакомпанией также выполнен и обратный рейс по маршруту Екатеринбург - Новосибирск. Причиной нарушения прав пассажиров явилось ненадлежащее функционирование датчика температуры. Принять меры к исправлению сложившейся на борту воздушного судна ситуации члены экипажа не смогли, поскольку не обладали информацией об особенностях работы прибора, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В качестве наказания авиакомпания заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU