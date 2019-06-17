2019-06-17T08:59:50+03:00
Общество

Свердловчанин погасил долг ради отпуска за границей

Мужчина несколько месяцев "забывал" выплатить штраф ГИБДД
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Приставы взыскали долг с жителя Каменска-Уральского, запретив ему выезд за границу. 22-летний водитель несколько месяцев назад отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за что на него составили протокол и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Дело сдвинулось, когда молодой человек купил путевку и стал собираться в отпуск.

- Молодой человек в установленные законом сроки не погасил имеющуюся задолженность, и судебные приставы прибегли к применению мер принудительного исполнения. Был наложен арест на банковский счет должника, а также он был ограничен в праве выезда за пределы России, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Ждать долго судебным приставам не пришлось. Не желая лишиться отдыха на курорте водитель погасил долг в полном объеме и предъявил документы, подтверждающие оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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