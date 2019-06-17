На ЕКАДе демонтировали надпись «Город бесов»
С Екатеринбургской кольцевой автодороги убрали табличку «Город бесов». Надпись появилась сегодня утром в направлении движения из аэропорта. Однако уже через несколько часов в дело вмешались сотрудники ГИБДД.
- Самовольно установленная табличка уже демонтирована, - сообщили в городской Госавтоинспекции. - За данные действия - самовольную установку знака - предусмотрена административная ответственность - штраф до 10 тысяч рублей.
Напомним, фраза «Город бесов» принадлежит журналисту Владимиру Соловьеву. Такое заявление он сделал в радиоэфире после того, как жители Екатеринбурга вышли на защиту сквера возле Драмтеатра.
ИСТОЧНИК KP.RU