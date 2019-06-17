2019-06-17T08:34:53+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на территории школы вспыхнул пожар

Загорелся пристрой с хозяйственным инвентарем
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ЧП никто не пострадалВ ЧП никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар на территории школы № 64 на улице Громова. Около 1:00 здесь загорелся пристрой, в котором хранился хозяйственный инвентарь. К счастью, спасатели подоспели вовремя, и огонь не успел перекинуться на учебное здание.

- Площадь пожара составила 14 квадратных метров. Повреждёна внутренняя отделка пристроя и находившиеся внутри вещи, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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