Три балкона, прачечная и детский туалет: в Екатеринбурге найдена самая дорогая квартира

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-17T08:20:19+03:00

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В уральской столице найдена самая дорогая на данный момент продаваемая жилплощадь. Это люксовая квартира на седьмом этаже клубного дома «Тихвинъ» общей площадью 240 квадратных метров.

Фото: из объявления на N1.ru

Здесь пять комнат, среди которых просторный холл с гардеробом и отдельным санузлом. Также в квартире имеется две детских, детский санузел, мастер-спальня со своей ванной комнатой, постирочная, балкон и две лоджии.

Фото: из объявления на N1.ru

- Интерьер квартиры выполнен по проекту известного дизайнера. Отделочные материалы, мебель, свет и декор исключительно премиальных марок, - говорится в объявлении. - В квартире не проживают, клининг осуществляется 1-2 раза в неделю. Имеется два места в подземном паркинге.

Фото: из объявления на N1.ru

Клубный дом, где расположена квартира, имеет свою закрытую инфраструктуру: Spa и Fitness от Wellness Тихвинъ, детский фитнес, кафе, рестораны, детский сад, галерея брендовых магазинов, отделение детской поликлиники. Приобрести жилье предлагают за 150 миллионов рублей.

Фото: из объявления на N1.ru

ИСТОЧНИК KP.RU