В Екатеринбурге пьяный водитель на Kia Rio сбил подростка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-17T07:27:25+03:00

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В Екатеринбурге на улица Готвальда под колесами машины пострадал 15-летний подросток. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но был сбит пьяным водителем, промчавшимся на красный.

- Прибывшими на место аварии сотрудниками полиции предварительно установлено, что 48-летний водитель «Киа Рио» в состоянии алкогольного опьянения при движении по улице Готвальда со стороны Черепанова в сторону Опалихинской в нарушение требований сигналов светофора на регулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на пешехода, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В результате аварии мальчика госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: ушиб мягких тканей и ссадины.

Точные обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU