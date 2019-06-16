В екатеринбургском аквапарке поскользнулась и ударилась головой 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-16T19:34:04+03:00

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В екатеринбургском аквапарке "Лимпопо" случилось ЧП. Одна из посетительниц, девочка четырех лет, сильно ударилась головой. Как объяснили ее родители, девочка подскользнулась на кафеле.

- Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга будет проводить проверку, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - По нашим данным родители ребенка отказались писать заявление. Тем не менее сотрудники прокуратуры все равно будут выяснять, на должном ли уровне оказываются услуги населению аквапарком, соблюдается ли в нем техника безопасности.

Изначально у девочки было подозрение на черепно-мозговую травму. Однако в итоге медики диагностировали у нее только ушиб подбородка. Свою проверку организовали и сотрудники Следственного комитета.

- В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, в том числе, степень тяжести вреда здоровью девочки, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - Устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке.

ИСТОЧНИК KP.RU