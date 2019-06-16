«Непросто далось это решение»: мэр Екатеринбурга об отказе епархии строить храм в сквере

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-16T12:41:29+03:00

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Сегодня Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от права возводить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Это место потенциальной застройки вызвало возмущения среди горожан и привело к протестам, длившимся целую неделю в середине мая. Сразу после резонансного заявления митрополита Кирилла о ситуации высказались и в мэрии Екатеринбурга.

- Я понимаю, как непросто далось это решение, - заявил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. - Сколько сил потратила местная Патриархия, чтобы не допустить открытых конфликтов и выхода православных активистов в сквер. Верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей. И здесь я могу сказать, что в этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади из социологического опроса. И дали возможность всему городу решать, где будет построен храм.

Источники в мэрии отметили, что решение об исключении сквера из списка потенциальных площадок под храм, за которые будут голосовать горожане, должны принять на следующей неделе члены рабочей группы при Гордуме, в которую входят депутаты, защитники сквера и представители РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU