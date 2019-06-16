В поезде, прибывшем в Екатеринбург из Нового Уренгоя, скончалась пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-16T09:07:06+03:00

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В восьмом часу утра сотрудники "скорой" были вызваны к одному из поездов, остановившихся на вокзале Екатеринбурга. Как оказалось, в составе, двигавшемся из Нового Уренгоя в Москву при приближении к уральской столицы умерла женщина.

- Ей было 73 года, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Проводится проверка. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Женщина скончалась скоропостижно.

ИСТОЧНИК KP.RU