В поезде, прибывшем в Екатеринбург из Нового Уренгоя, скончалась пенсионерка
Следователи организовали проверку
Бригада медиков не смогла помочь женщине.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В восьмом часу утра сотрудники "скорой" были вызваны к одному из поездов, остановившихся на вокзале Екатеринбурга. Как оказалось, в составе, двигавшемся из Нового Уренгоя в Москву при приближении к уральской столицы умерла женщина.
- Ей было 73 года, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Проводится проверка. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Женщина скончалась скоропостижно.
ИСТОЧНИК KP.RU